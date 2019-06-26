За сутки в Липецкой области произошло 13 пожаров на сухой траве

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-26T12:23:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области складывается крайне опасная ситуация по пожарам. Только за минувшие стуки в региона 13 раз горела сухая трава: по одному пожару было в Липецком, Грязинском, Елецком, Воловском и Данковском районах. Дважды горела трава в Задонском и Чаплыгинском районах и 4 раза в Усманском.

Это все за один день, при том, что в прошлом году в этот период трава не горела. А всего с начала этого года МЧС потушили 1243 пожара в полях на площади 225,454 гектар, за тот же период прошлого года было 136 случаев на территории в 52,836 Га. Кроме травы за сутки в Липецкой области 11 раз горел мусор на несанкционированных свалках.

МЧС напоминает об особом противопожарном режиме.

В Главном управлении МЧС России по Липецкой области напоминают, что с 25 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который продлится до 31 августа. Также в области ограничили посещение лесов. Погода установилась такая, что одна не потушенная сигарета может привести к страшной катастрофе, уничтожить леса и населенные пункты. Тем более сейчас ничего нельзя жечь.

Кстати, в условиях особого режима штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU