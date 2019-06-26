2019-06-26T12:23:59+03:00
Происшествия

За сутки в Липецкой области произошло 13 пожаров на сухой траве

МЧС напоминает об особом противопожарном режиме [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В регионе опасная ситуация по пожарамВ регионе опасная ситуация по пожарамФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Липецкой области складывается крайне опасная ситуация по пожарам. Только за минувшие стуки в региона 13 раз горела сухая трава: по одному пожару было в Липецком, Грязинском, Елецком, Воловском и Данковском районах. Дважды горела трава в Задонском и Чаплыгинском районах и 4 раза в Усманском.

Это все за один день, при том, что в прошлом году в этот период трава не горела. А всего с начала этого года МЧС потушили 1243 пожара в полях на площади 225,454 гектар, за тот же период прошлого года было 136 случаев на территории в 52,836 Га. Кроме травы за сутки в Липецкой области 11 раз горел мусор на несанкционированных свалках.

МЧС напоминает об особом противопожарном режиме.

В Главном управлении МЧС России по Липецкой области напоминают, что с 25 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который продлится до 31 августа. Также в области ограничили посещение лесов. Погода установилась такая, что одна не потушенная сигарета может привести к страшной катастрофе, уничтожить леса и населенные пункты. Тем более сейчас ничего нельзя жечь.

Кстати, в условиях особого режима штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ближайшие дни в Липецке дождь, град и сильные порывы ветра
Липецкие выпускницы начали продавать платья еще до начала праздника
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
Под Липецком воры незаметно слили с заправки почти тонну бензина
В ДТП с иномаркой в Липецке погиб мотоциклист, его пассажирка в больнице
Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»
Под предлогом проверки денег у липецкой пенсионерки выманили 80 000 рублей
Липецкий департамент оштрафовали за плохой отлов бродячих животных
Водоканал под Липецком не заплатил за загрязнение экологии более 9 млн. рублей
В Липецке начнет резко холодать и поднимется ветер
Флешмоб для липецких выпускников: запиши видео, получи личное поздравление от врио губернатора
Жителей села под Липецком возмутило, что по улицам гуляет медведь
Евгения Уваркина стала мэром Липецка
Во дворе Липецка загорелись спиленные деревья
В четверг в Липецке весь день запретят продавать алкоголь
Снова развод: липчанка перевела мошеннику 32700 рублей, чтобы получить компенсацию
Липчанка ищет мальчика, который вытащил из воды ее 11-летнюю дочь
Игорь Артамонов усилил контроль за расходом бюджетных средств
В Липецке у 52-летней женщины с карты украли 9000 рублей
Более 250 дворов обустроят в Липецкой области в 2019 году
Под Липецком автоледи на "Хендае" врезалась в "ВАЗ" и перевернулась
На "Липецких зорях" перед выпускниками выступит кавер-группа из Тамбова
Во вторник 25 улиц Липецка останутся без света, 7 - без воды
В Липецкой области 2 человека заразились клещевым боррелиозом
В Липецке легковушка врезалась в забор, едва не задев женщину с коляской
В закусочной Липецка нашли 6 бутылок контрафактной водки и настойку
19-летних липчан поймали с поличным на краже 660 кг металлолома