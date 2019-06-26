Пост первого заместителя главы Липецка вновь занял Михаил Щербаков

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-26T17:32:36+03:00

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Глава Липецка Евгения Уваркина назначила первого заместителя. В соответствии с распоряжением, им стал Михаил Щербаков. Напомним, что он уже занимал этот пост при Сергее Иванове. В июле 2017 года Щербаков занял пост заместителя мэра города. Тогда он курировал вопросы градостроительства и архитектуры, ЖКХ, имущественных и земельных отношений. В ноябре 2018 года его назначили первым заместителем главы. Теперь в ведении Михаила Щербакова вопросы по градостроительству и архитектуре, охране окружающей среды, функционированию и развитию ЖКХ и энергетического комплекса, тарифообразованию и энергосбережению. Также Щербаков будет контролировать вопросы по переселению граждан из аварийных домов, предупреждению и ликвидации ЧС в городе.

Михаил Щербаков родился 23 июня 1977 года в областном центре. В 1999 году окончил ЛГПИ по специальности "география". Отслужил в армии. Работал на цемзаводе. В 2003 году устроился в главное управление градостроительства и землеустройства Липецка. Поднялся до заместителя начальника отдела. В 2004 получил диплом в финансовом институте. В 2007 году Щербакова перевели в региональное управление строительства и архитектуры. Там он работал консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ. В 2008 году его назначили заместителем. А в декабре того же года - начальником УКСа Липецкой области. В 2010 окончил Московский институт экономики и управления в строительстве и промышленности.

Женат, трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU