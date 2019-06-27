2019-06-27T15:56:23+03:00
Общество

Липецк оказался в 20-ке агрессивных городов России

Самые добродушные люди живут в Санкт-Петербурге, Сочи и Симферополе
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк в 20-ке самых агрессивных городов РоссииЛипецк в 20-ке самых агрессивных городов РоссииФото: Архив "КП"
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Эксперты составили рейтинг самых агрессивных городов России. В июне этого года в 25 городах страны сотрудники агентства Zoom Market провели опрос. В нем участвовали 3 тыс. респондентов. Россиян просили ответить на 3 вопроса: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто вы проявляете агрессию? В отношении вас часто проявляют агрессию? Результаты оказались довольно интересными.

Самыми агрессивными городами стали Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск. Липецк оказался на 17 месте. А вот жители Воронежа считают себя намного агрессивнее липчан. Город занял 7 место. Самые добродушные люди живут в Санкт-Петербурге, Сочи и Симферополе. Эти города заняли 23, 24 и 25 место соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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