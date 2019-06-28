2019-06-28T10:56:56+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке сгорели два люксовых внедорожника «Порше Кайен»

Дорогие иномарки полыхали на улице Скороходова [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Внедорожники загорелись почти одновременноВнедорожники загорелись почти одновременноФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Серьезный автопожар случился этой ночью, 28 июня, на улице Скороходова в Липецке. Там на парковке во дворе дома №4 почти одновременно загорелись два люксовых внедорожника «Порше Кайен».

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сигнал о пожаре поступил в 00.30 ночи, на место происшествия выезжали сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №7.

Машины серьезно пострадали Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Машины серьезно пострадалиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар потушили, но дорогие иномарки серьезно пострадали. Одну машину огонь уничтожил практически полностью, на второй сгорел салон и отсек двигателя – уцелела только задняя часть.

«Кайены» стояли в паре метров друг от друга и загорелись почти в одно время, то есть огонь не мог перекинуться с одного на другой. Не исключается, что внедорожники подожгли. Однако в МЧС сообщили, что точная причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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