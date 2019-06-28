В Липецке с 1 июля меняются маршруты дачных автобусов

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-28T14:14:14+03:00

Про просьбам пассажиров, изменения внесут в маршруты №43 и 48

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В Липецке изменятся маршруты двух садоводческих автобусов, №43 и 48. Как сообщает городской департамент транспорта, изменения вносят в связи с обращениями граждан, которые поступают в администрацию.

Дачные автобусы поедут по новым схемам с понедельника, 1 июля.

Автобус №43, который едет от остановки «Сокол» до садов Металлург 4» и «Цементник», будет заезжать чередовать заезд на территорию товарищества «Цементник» по схеме: «Сокол» – Металлург 4 – Цементник – «Сокол»; «Сокол» - Цементник – Металлург 4 – «Сокол».

В маршруте автобуса №48, который возит дачников от «Центрального рынка» до садов «Рудоуправления», появятся две дополнительные остановки – «7 микрорайон» и «переулок Попова». Там будут только высаживать пассажиров по пути к площади Победы.

Время отправления автобусов от каждого пункта и подробное расписание можно узнать на сайте департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU