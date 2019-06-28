2019-06-28T14:57:06+03:00
Общество

МЧС предупреждает липчан об усилении ветра

В ближайшие часы порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Погода наладится в воскресеньеПогода наладится в воскресеньеФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Спасатели предупреждают липчан об усилении западного ветра. Погода в Липецкой области испортится в ближайшие 1-6 часов. Как сообщает ГУ МЧС региона, при порывах скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.

По данным Росгидрометцентра, аналогичная погода с сильными порывами ветра до 17 м/с сохранится и в субботу, 29 июня. В Липецке пройдут небольшие дожди, в некоторых районах области ожидаются грозы. При этом в Липецке существенно похолодает – днем обещают не больше 16 градусов тепла, при прояснениях +21. Ночью столбик термометра опустится до 8-13°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

В воскресенье погода восстановиться, также обещают небольшие дожди, но без гроз и сильных порывов ветра, температура воздуха до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Назначили исполняющего обязанности главы Лев-Толстовского района
Путин назначил нового члена Общественной палаты вместо мэра Липецка
В Липецке из-за коммунальных работ перекрыли Северный проезд
Воронежские власти заявили, что хам на «зебре» в Липецке не имеет отношение к администрации
Липчане сняли на видео, как автобус с пассажирами проезжает на красный
Неадекватный липчанин поссорился с девушкой и поджег квартиру
Директора «Свободного сокола» в Липецке не отпустили под залог
В Липецке с 1 июля меняются маршруты дачных автобусов
Игорь Артамонов: «Мы заботимся о комфорте жителей»
Банду, которая грабила банки в Липецке и Воронеже, задержали в Белоруссии
С начала года в Липецкой области сгорели больше 40 автомобилей
Момент ДТП с двумя иномарками в центре Липецка сняла камера наблюдения
Ночью в Липецке сгорели два люксовых внедорожника «Порше Кайен»
Сотня участников конкурса «Лидеры региона» перешла в следующий тур
В Липецкой области за день украли машину и велосипед
Администрация Воронежской области паркуется в Липецке на «зебре»
В Липецке «Калина» влетела в ограждение трассы, водитель в больнице
Под Липецком в ДТП погиб 27-летний водитель: проводится проверка
Ночью в Липецке грозы, возможен град
Под Липецком «ВАЗ» вылетел в кювет и врезался в дерево
В Липецке после столкновения с «КамАЗом» от легковушки осталась груда металла
Суд отпустил гендиректора «Свободного Сокола» под залог в 3 млн. рублей
Липецк оказался в 20-ке агрессивных городов России
На видео попало, как на пешеходном переходе в Липецке сбили девочку
Липчанка покусала работника салона сотовой связи из-за 100 рублей
Липчанин получил 8 лет за убийство приятеля на свадьбе
К 2024 году концентрацию вредных веществ в воздухе Липецка хотят сократить на 20%
Под Липецком из психоневрологической больницы пропал мужчина