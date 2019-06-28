МЧС предупреждает липчан об усилении ветра

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-28T14:57:06+03:00

В ближайшие часы порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду

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Спасатели предупреждают липчан об усилении западного ветра. Погода в Липецкой области испортится в ближайшие 1-6 часов. Как сообщает ГУ МЧС региона, при порывах скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.

По данным Росгидрометцентра, аналогичная погода с сильными порывами ветра до 17 м/с сохранится и в субботу, 29 июня. В Липецке пройдут небольшие дожди, в некоторых районах области ожидаются грозы. При этом в Липецке существенно похолодает – днем обещают не больше 16 градусов тепла, при прояснениях +21. Ночью столбик термометра опустится до 8-13°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

В воскресенье погода восстановиться, также обещают небольшие дожди, но без гроз и сильных порывов ветра, температура воздуха до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU