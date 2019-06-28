Неадекватный липчанин поссорился с девушкой и поджег квартиру

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-28T16:00:29+03:00

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Любовная драма в Липецке обернулась головной болью для соседей, служб экстренного реагирования и коммунальщиков. Все началось днем 27 июня, квартире дома №16 по улице 15 микрорайон. Молодой человек поссорился с девушкой и начал вести себя неадекватно.

В 14.30 на пуль МЧС поступил сигнал о том, что из окна квартиры на девятом этаже вылетают вещи. Внутри буйный парень грозится поджечь жилье и наложить на себя руки. К дому оперативно стянулись спасатели, пожарные, сотрудники полиции и газовой службы.

Общими усилиями дебошира удалось утихомирить. Парень добровольно открыл дверь, с побеседовали и казалось, что привели в чувства. А вечером, в 22.15, на пульт дежурного снова поступил сигнал о происшествии в той же злополучной квартире. На этот раз там горела входная дверь. Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, на место оперативно прибыли пожарные, но к моменту их прибытия жильцы дома самостоятельно потушили огонь. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU