Липчане сняли на видео, как автобус с пассажирами проезжает на красный

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-28T16:28:35+03:00

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В Липецке очевидцы сняли на камеру грубое нарушение правил дорожного движения. На этот раз на нарушении поймали водитель общественного транспорта. Инцидент произошел на светофоре возле мэрии на улице Советской.

Автобус едет на красный свет Липецк.Липецк, улица Советская водитель автобуса Mersedes Benz гос номер ан132 48

На записи видно, как машины и автобусы стоят на красный в районе Театральной площади. Внезапно по крайней правой полосе, которая предназначена только для поворота направо, проезжает автобус «Мерседес» маршрута №352.

Наплевав не все нормы ПДД, водитель выруливает с правой полосы прямо, при этом проезжает на красный сигнал светофора. После шофер возвращается в средний ряд и становится впереди всей «очереди». Других участников движения возмутило такое хамство, тем более со стороны водителя общественного транспорта, который отвечает за жизни пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU