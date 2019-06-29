В чемпионате Росгвардии по биатлону в Липецке победила команда из Москвы

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-29T19:14:36+03:00

В состязаниях приняли участие более 100 сотрудников и военнослужащих [фото]

Изменить размер текста: A A

В Липецке прошел Чемпионат Центрального округа Росгвардии по служебному биатлону. В нем состязались 19 команд управлений и воинских частей Росгвардии, в которые участвовали более 100 сотрудников и военнослужащих.

Чемпионат Росгвардии по биатлонуФото: Предоставлено Росгвардией

Каждая команда состояла из пяти спортсменов – четверо мужчин и одна женщина. Участникам нужно было преодолеть дистанцию в 3 километра с двумя огневыми рубежами.

Чемпионат Росгвардии по биатлонуФото: Предоставлено Росгвардией

Росгваодейцы стреляли из боевого пистолета Макарова двумя сериями по пять выстрелов.

Чемпионат Росгвардии по биатлонуФото: Предоставлено Росгвардией

Как сообщили в региональной пресс-службе Росгвардии, в общекомандном зачете победили представители главного управления по Москве, второе место заняли спортсмены из Ярославской области, третье место досталось сотрудникам Росгвардии по Тульской области.

Чемпионат Росгвардии по биатлонуФото: Предоставлено Росгвардией

В личном первенстве у женщин победила представительница Тулы Самсонова Евгения, она набрала набрав 1424 балла. У мужчин победу одержал представитель Ярославля Тимошин Андрей, набрав 1472 балла.

Чемпионат Росгвардии по биатлонуФото: Предоставлено Росгвардией

– Уровень участников соревнований высокий, – отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Геннадий Беликов. – Сотрудники и военнослужащие продемонстрировали стремление к победе, волевые качества, хорошую физическую подготовку и командный дух.

ИСТОЧНИК KP.RU