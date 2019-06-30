2019-06-30T14:59:07+03:00
Звезды

В Липецкой области приготовили 65-килограммовый «Пирог Черноземья»

Им порадовали гостей фестиваля «Усманский край - клубничный рай»
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба администрации Липецкой области.фото: пресс-служба администрации Липецкой области.
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Агротуристический фестиваль прошел 29 июня в в селе Арзыбовка Усманского района. Для гостей подготовили интерактивные зоны, выставку агротехники, ярмарку и мастер-классы. Работал контактный зоопарк, также желающие могли покататься на воздушном шаре. На гастрономических площадках участников угощали вареньем и другими десертами из клубники.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, изюминкой фестиваля стала презентация 65-килограммового клубничного «Пирога Черноземья». Выбор такого веса связан с юбилеем Липецкой области. В этом году отмечается 65-летие со дня образования региона. Закончился фестиваль выступлением творческих коллективов и праздничным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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