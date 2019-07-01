У пенсионерки в Липецке украли все деньги и золото

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-01T09:45:46+03:00

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В Липецке раскрыли кражу из квартиры пенсионерки. 66-летняя женщина обратилась в полицию в воскресенье, 30 июня. Она рассказала, что кто-то украл из ее квартиры на улице Союзной 45 000 рублей и ювелирные украшения. Кража произошла в период с 7 по 15 июня, но пенсионерка заметила пропажу только спустя две недели. Подозреваемого задержали в день обращения сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался безработный 36-летний житель Липецка.

Еще одну квартирную кражу, которая произошла 22 июня, раскрыли на улице Циолковского. Там из квартиры 33-летнего мужчины выкрали два сотовых телефона. В данном случае под подозрение попал 33-летний житель областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU