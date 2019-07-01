В Липецке ВАЗ влетел в столб и загорелся – горящую машину сняли на видео
Авария произошла в ночь с субботу на воскресенье, 30 июня, на проспекте Победы в Липецке. Там в районе дома №51/2 около 3 утра не справился с управлением водитель «ВАЗ-2106». Легковушка врезалась в фонарный столб и загорелась.
ВАЗ въехал в столб и загорелся .
Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников МЧС и ГИБДД. В результате происшествия отечественная легковушка выгорела практически полностью. Однако внутри никого не было.
Что именно случилось с водителем и по какой причине произошла авария, разбирались автоинспекторы. Пострадал ли кто в ДТП, пока неизвестно. Также выясняется причина возгорания автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU