В Липецке ВАЗ влетел в столб и загорелся – горящую машину сняли на видео

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-01T09:55:51+03:00

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Авария произошла в ночь с субботу на воскресенье, 30 июня, на проспекте Победы в Липецке. Там в районе дома №51/2 около 3 утра не справился с управлением водитель «ВАЗ-2106». Легковушка врезалась в фонарный столб и загорелась.

ВАЗ въехал в столб и загорелся .

Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников МЧС и ГИБДД. В результате происшествия отечественная легковушка выгорела практически полностью. Однако внутри никого не было.

Что именно случилось с водителем и по какой причине произошла авария, разбирались автоинспекторы. Пострадал ли кто в ДТП, пока неизвестно. Также выясняется причина возгорания автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU