Эксперты считают, что липецкая семья может накопить на квартиру за 4 с половиной года

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-01T13:57:36+03:00

Липецкая семья может накопить на квартиру за 4 с половиной года Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Липецкая область оказалась на 24 месте рейтинга регионов по доступности приобретения жилья. Об этом сообщили «РИА Новости». По мнению экспертов, липецкая семья сможет накопить на квартиру за 4 года и 7 месяцев. По состоянию на начало 2019 года. При этом в начале 2018 года липчане бы копили на квартиру дольше – 5,5 лет. Учитывая, что средняя стоимость квартиры в 60 кв. метров в регионе 2,4 млн. рублей.

Первые 3 места рейтинга заняли Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Жители этих районов могут накопить на квартиру за 1,4; 1,4 и 2,3 года соответственно. Средняя стоимость квартир 60 кв. метров – 2,8; 3 и 3,5 млн. соответственно.

Сложнее всего на квартиру скопить семьям из Чеченской Республики – 10,5 лет, Дагестана – 10,7 лет, Севастополя – 11 лет и 3 месяца. Там средняя цена квартир 2,6; 2,8 и 4,2 млн. соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU