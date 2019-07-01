2019-07-01T17:39:46+03:00
Происшествия

Утром у бара в Липецке порезали мужчину

Есть подозреваемый
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке порезали мужчинуВ Липецке порезали мужчинуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшее воскресенье, 30 июня, в Липецке порезали мужчину. Инцидент произошел ранним утром возле бара в районе проспекта Победы. 33-летнего мужчину с множественными колото-резаными ранами доставили в больницу.

- Сообщение в полицию поступило из медучреждения, - сообщила «КП-Липецк» начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области полковник внутренней службы Наталья Маслакова. – Сейчас делается все для того, чтобы установить лицо причастное к данному преступлению.

Подозреваемый уже есть. Правда, его еще не задержали. Полицейские изучают свидетельские показания и записи с камер уличного видеонаблюдения, чтобы составить объективную картину произошедшего. Доследственная проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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