В Липецке «ВАЗ» влетел в столб на Октябрьском мосту

СЕГОДНЯ 18:35 2019-07-01T18:35:51+03:00

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Серьезная авария произошла в этот понедельник, 1 июля, в Липецке. В районе Октябрьского моста в столб влетел «ВАЗ». Легковушка ехала в сторону ЛТЗ. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. В этом вопросе предстоит разобраться автоинспекторам. По словам очевидцев, на месте работает бригада скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора. Ролик опубликовали в группе «Типичный Липецк». Судя по видео, столкновение было сильным. У машины разбита вся передняя часть.

Сотрудники ГИБДД просят липчан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что любые нарушения могут привести к печальным последствиям. Не только к повреждению имущества, но и к травмированию людей.

В Липецке "ВАЗ" влетел в столб.Видео группы "Типичный Липецк"

ИСТОЧНИК KP.RU