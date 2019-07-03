СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-03T13:16:57+03:00

В Липецке полицейские изъяли из гаража контрафактный алкоголь на 250000 рублей Фото: принтскрин видео.

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В Липецке правоохранители в ходе рейда выявили незаконную продажу контрафактного алкоголя. Причем в особо крупном размере. Так, в ходе обысков бутылки со спиртным изъяли в гараже по улице 50 лет НЛМК. Их стоимость, по предварительным оценкам, более 250 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, хозяин гаража и его содержимого – 55-летний липчанин. Он приобрел и хранил немаркированную продукцию, чтобы поставлять ее в киоски областного центра. Об этом он договорился с 60-летним мужчиной, вступив с ним в предварительный сговор.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по данной статье – до 6 лет лишения свободы.

В Липецке полицейские изъяли из гаража контрафактный алкоголь на 250000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU