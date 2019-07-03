Под Липецком мужчина растлил 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-03T16:16:44+03:00

В Елецком районе мужчина надругался над 8-летним ребенком Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Ужасающий случай произошел в минувший вторник, 2 июля, в Липецкой области. В Елецком районе местный житель растлил 8-летнего мальчика.

По данным пресс-службы регионального СКР, мужчина встретил ребенка на улице. Он обманом заманил его в безлюдное место, где совершил над ним насильственные действия сексуального характера. Мальчик обо всем рассказал родителям. Они обратились в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого – 34-летнего местного жителя. Елецкий межрайонный следственный отдел регионального СКР возбудил уголовное дело по п. «б», ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Наказание за совершенное преступление – до 20 лет тюрьмы.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Кстати, мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU