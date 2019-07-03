В четверг 14 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды

СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-03T18:53:31+03:00

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В четверг, 4 июля, в Липецке ожидается отключение света и воды. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», на инженерных сетях проведут ремонтные работы. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Архангельская ул., 11, 13, 7, 8, 9; Астраханская, 15а, 21, 6, 8; Силикатная, 1-18, 20, 22; Усманская, 6, 3, 5, 1, 2, 4; Островского, 4а; Архангельская ул., 15; им. Кирова; Чкалова; Совхозная; переулок Цветочный.

С 2 часов дня до 5 вечера электричество отключат по адресам: улица Папина, 2А, 2Б, 35; Союзная, 3, 5а. С 9 утра до 12 часов дня – улицы Октябрьская, 3, 53, 49; Опытная, 19.

Без горячей воды останутся жители Сырского Рудника. Воду отключат с 10 утра до 8 часов вечера по адресам: улица Юношеская, 14, 18; переулок Рудный, 11, 7, 9, 9а; Детская, 10, 12, 2б, 2в, 4а, 6а; Ангарская, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат липчанам, проживающим по улицам Советская, 1, 3, 4, 5; Скороходова, 1, 1А, 1Б, 2, 4, 8; площадь Театральная, 1; Л.Толстого, 1; Первомайская, 2, 37, 45; площадь Петра Великого, 3; К.Маркса; Кузнечная, 1, 10, 4а, 8; Фрунзе, 1; площадь Революции, 9, 10; Октябрьская, 52, 53; Трудовая, 3-8, 10-28; М. Горького, 7, 9; Стаханова, 46.

Подвоз воды по заявкам жителей. Подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU