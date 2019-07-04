2019-07-04T09:19:06+03:00
Общество

Пропавшая в Липецке школьница нашлась

Также нашли потерявшегося мужчину
Лия МУРАДЬЯН
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Сергея еще не нашлиСергея еще не нашлиФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке благополучно завершились поиски пропавшей накануне 13-летней школьницы. Напомним, что девочка ушла из дома 1 июля. Ее искали три дня сотрудники полиции, волонтеры и родственники. Как сообщает «Поиск пропавших детей», девушку благополучно вернули домой.

Также в Липецке нашли 44-летнего мужчину, который тоже пропал 1 июля. Липчанин был дезориентирован и нуждался в медицинской помощи. К счастью, пропавшего удалось отыскать живым и вернуть к родственникам.

Сейчас в Липецкой области остается не найденным 24-летний Сергей Чекрыжов, который ушел из дома в районе проспекта Победы еще 12 июня. До сих пор о нем ничего неизвестно.

Приметы Сергея: среднего телосложения, волосы русые.

Был одет: черная футболка, спортивные бриджи и черные кроссовки.

Внимание, мужчина нуждается в медицинской помощи. .

Просьба ко всем, кто видел Сергея или знает, где он находится, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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