Под Липецком с дороги вылетел ВАЗ – водитель погиб

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-04T09:57:28+03:00

За сутки на дорогах области в 4 ДТП пострадали 3 человека и 1 погиб

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Трагическая авария произошла в минувшую среду, 3 июля, в Добровском районе Липецкой области. Около 18.30 на трассе 46-летний мужчина не справился с управлением ВАЗ-2107. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб на месте ДТП.

В тот же вечер, коло 18.00 на улице Металлургов в Липецке 39-летний водитель «Хендая» сбил 42-летнего мужчину на пешеходном переходе без светофора. Пешехода увезли в больницу.

Также в Липецке в 20.30 на улице Циолковского 50-летнйи водитель ВАЗ-2107 сбил 30-летнего мотоциклиста. Водителю мотоцикла потребовалась помощь медиков, но до больницы дело не дошло.

Последняя авария произошла в Липецком районе на трассе Вербилово – Боринское. ТАм 48-летний водитель ВАЗ-2115 влетел стоящий ГАЗ, за рулем которого был 57-летний мужчина. Водителя «пятнадцатой» с травмами увезли в больницу.

Как сообщает УГИБДД региона, всего за минувшие сутки на дорогах области в 4 ДТП пострадали 3 человека и 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU