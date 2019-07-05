2019-07-05T09:46:20+03:00
Происшествия

На Манеже в Липецке из квартиры вынесли золото

Подозреваемая - 27-летняя женщина
Юлия КЛЮЕВА
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Правоохранители задержали предполагаемую преступницуПравоохранители задержали предполагаемую преступницуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший четверг, 4 июля, к полицейским обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что утром того дня из ее квартиры по улице 50 лет НЛМК в Липецке похитили золотые изделия. По информации пресс-службы регионального УМВД России, сотрудники полиции установили личность и задержали предполагаемого преступника. А точнее, преступницу. Ею оказалась неработающая 27-летняя жительница Грязинского района.

Еще в июне в отдел полиции "Лебедянский" обратился 39-летний мужчина. В заявлении он указал, что из его автомобиля украли панель от магнитолы и навигатор. Неизвестные сделали это, разбив боковое стелко "ВАЗа-21014". Машина была припаркована во дворе дома. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его - неработающего 23-летнего парня, жителя Лебедяни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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