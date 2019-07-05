У Комсомольского пруда расширили переходную зону

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-05T15:50:31+03:00

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В Липецке ремонтируют пространство в районе Комсомольского пруда. Напомним, работы ведутся в рамках программы «Формирование современной городской среды». Завершается второй этап реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. По периметру здания со стороны улиц Советской, Скороходова и Толстого уложили тротуарную плитку.

Отремонтировали вход со стороны улицы Скороходова. Там появился удобный пандус. Здесь же высадили липы, установили фонари. На Толстого и Скороходова расширили пешеходную зону. Там поставили съемные ограждения зоны проезда и парковки транспорта. Газон засыпали черноземом и засеяли. Вскоре на территории появятся лавочки, урны и подсветка для саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU