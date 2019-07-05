2019-07-05T15:50:31+03:00
Общество

У Комсомольского пруда расширили переходную зону

Завершается 2 этап реконструкции
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке завершается 2 этап реконструкции у Комсомольского прудаВ Липецке завершается 2 этап реконструкции у Комсомольского прудаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В Липецке ремонтируют пространство в районе Комсомольского пруда. Напомним, работы ведутся в рамках программы «Формирование современной городской среды». Завершается второй этап реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. По периметру здания со стороны улиц Советской, Скороходова и Толстого уложили тротуарную плитку.

Отремонтировали вход со стороны улицы Скороходова. Там появился удобный пандус. Здесь же высадили липы, установили фонари. На Толстого и Скороходова расширили пешеходную зону. Там поставили съемные ограждения зоны проезда и парковки транспорта. Газон засыпали черноземом и засеяли. Вскоре на территории появятся лавочки, урны и подсветка для саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Археологическом парке Аргамач проходит четвертый межрегиональный фестиваль фолк-музыки «Вереск»
В Липецке иномарка въехала под грузовик
Липецкие росгвардейцы ориентируются на месте лучше всех в ЦФО
Липчан просят помочь в розыске рязанского педофила
В Липецке девушка украла у подруги золото на 66 000 рублей
По Липецку бегает напуганный детеныш косули
В Липецке на реке Воронеж ограничили скорость для катеров
В Липецке засыпали провал на дороге в районе ЛТЗ
Выбираем бренд Липецка: волонтеры вышли на улицы города
В субботу вечером в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «Все мои заместители и главы районов будут вести страницы в соцсетях»
На Манеже в Липецке из квартиры вынесли золото
Под Липецком "Лада" вылетела в кювет: 3 пострадавших, 1 погиб
В районе ЛТЗ в Липецке провалился асфальт на дороге
Рабочего из Липецка придавило строительными лесами в центре Воронежа
Липчанин продал через «Одноклассники» орден времен СССР
В ДТП с «Фордом» и ВАЗом под Липецком пострадали люди
800 кг овощей забрали у нелегального торговца на парковке в Липецке
Новый зал художественной гимнастики в Липецке должен быть готов осенью
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
Программист оказался виноват, что липчане занимали очередь в поликлинику в 5 утра