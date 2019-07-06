2019-07-06T08:24:25+03:00
Происшествия

В Липецке из-за газового баллона рухнул и загорелся частный дом

Один человек с ожогами в больнице [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Дом рухнул из-за газового баллонаДом рухнул из-за газового баллонаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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ЧП случилось этим утром, 6 июля, в поселке Матырский в Липецке. Там на улице Дальняя около 6 утра раздался громкий хлопок, после чего начался пожар.

Дом рухнул из-за газового баллона Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Дом рухнул из-за газового баллонаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, по предварительным данным, причиной стал баллон с газовоздушной смесью.

Из-за газового баллона обрушился частный дом.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области

В результате происшествия в доме рухнула часть крыши площадью 10 на 5 метров, после начался пожар. Сообщение поступило в оперативно дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 6.25 утра.

Дом рухнул из-за газового баллона Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Дом рухнул из-за газового баллонаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На место оперативно выехали два отделения 41 и 8 пожарно-спасательных частей города. В результате происшествия пострадал один человек. Мужчину с ожогами передали бригаде «Скрой помощи».

ЧП с газовым баллоном в Матырском.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области

В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники МЧС, им уже удалось локализовать пожар. Как выяснилось, в доме не жили постоянно, он использовался в качестве дачи.

Дом рухнул из-за газового баллона Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Дом рухнул из-за газового баллонаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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