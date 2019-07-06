В Липецке из-за газового баллона рухнул и загорелся частный дом
ЧП случилось этим утром, 6 июля, в поселке Матырский в Липецке. Там на улице Дальняя около 6 утра раздался громкий хлопок, после чего начался пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, по предварительным данным, причиной стал баллон с газовоздушной смесью.
Из-за газового баллона обрушился частный дом.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области
В результате происшествия в доме рухнула часть крыши площадью 10 на 5 метров, после начался пожар. Сообщение поступило в оперативно дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 6.25 утра.
На место оперативно выехали два отделения 41 и 8 пожарно-спасательных частей города. В результате происшествия пострадал один человек. Мужчину с ожогами передали бригаде «Скрой помощи».
ЧП с газовым баллоном в Матырском.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области
В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники МЧС, им уже удалось локализовать пожар. Как выяснилось, в доме не жили постоянно, он использовался в качестве дачи.
ИСТОЧНИК KP.RU