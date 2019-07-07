2019-07-07T09:31:15+03:00
Происшествия

В Липецке продолжаются поиски 24-летнего Сергея Чекрыжова

На днях его искали 76 человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
ориентировка предоставлено волонтерами.ориентировка предоставлено волонтерами.
Изменить размер текста:

В Липецке продолжаются поиски 24-летнего Сергея Чекрыжова. Как рассказали волонтеры территориального «Поиска пропавших детей», 4 июля под руководством лейтенанта Кирилла Сокольских в поисках приняли участие 76 человек. В их числе - представители ОМОНа, кинологи, сотрудники ППС и добровольцы.

К сожалению, в результате так и не удалось установить местонахождение пропавшего. Поиски продолжаются. Напомним, что Сергей Дмитриевич исчез 12 июня. 24-летний молодой человек ушел из дома в районе проспекта Победы. До настоящего момента не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецкой области под суд отправится парень-уклонист
В понедельник 7 улиц Липецка останутся без воды, 3 - без света
В Липецке задержали мужчин, выращивающих наркотики у себя дома
В Липецке на улице Катукова грузовик "притерся" к автобусу
В Липецке из-за газового баллона рухнул и загорелся частный дом
В Археологическом парке Аргамач проходит четвертый межрегиональный фестиваль фолк-музыки «Вереск»
В Липецке иномарка въехала под грузовик
У Комсомольского пруда расширили переходную зону
Липецкие росгвардейцы ориентируются на месте лучше всех в ЦФО
Липчан просят помочь в розыске рязанского педофила
В Липецке девушка украла у подруги золото на 66 000 рублей
По Липецку бегает напуганный детеныш косули
В Липецке на реке Воронеж ограничили скорость для катеров
В Липецке засыпали провал на дороге в районе ЛТЗ
Выбираем бренд Липецка: волонтеры вышли на улицы города
В субботу вечером в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «Все мои заместители и главы районов будут вести страницы в соцсетях»
На Манеже в Липецке из квартиры вынесли золото
Под Липецком "Лада" вылетела в кювет: 3 пострадавших, 1 погиб
В районе ЛТЗ в Липецке провалился асфальт на дороге
Рабочего из Липецка придавило строительными лесами в центре Воронежа
Липчанин продал через «Одноклассники» орден времен СССР
В ДТП с «Фордом» и ВАЗом под Липецком пострадали люди
800 кг овощей забрали у нелегального торговца на парковке в Липецке
Новый зал художественной гимнастики в Липецке должен быть готов осенью
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
Программист оказался виноват, что липчане занимали очередь в поликлинику в 5 утра