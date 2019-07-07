СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-07T09:31:15+03:00

На днях его искали 76 человек

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В Липецке продолжаются поиски 24-летнего Сергея Чекрыжова. Как рассказали волонтеры территориального «Поиска пропавших детей», 4 июля под руководством лейтенанта Кирилла Сокольских в поисках приняли участие 76 человек. В их числе - представители ОМОНа, кинологи, сотрудники ППС и добровольцы.

К сожалению, в результате так и не удалось установить местонахождение пропавшего. Поиски продолжаются. Напомним, что Сергей Дмитриевич исчез 12 июня. 24-летний молодой человек ушел из дома в районе проспекта Победы. До настоящего момента не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU