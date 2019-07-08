В Липецке из пожара эвакуировали 20 человек, пострадал грудной ребенок

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-08T10:43:25+03:00

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Серьезный пожар произошел этой ночью, 7 июля, на улице Ленина в Липецке. После полуночи в 12-этажном доме №43 загорелась электропроводка. Большинство жильцов уже спасли и запах дыма почувствовали поздно.

В доме на улице Ленина загорелась проводкаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как только поступило сообщение дежурному диспетчеру, на место тут же прибыли несколько пожарных расчетов и спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на момент прибытия в доме горела электропроводка с 3 по 8 этаж. Спасатели решили срочно эвакуировать жильцов. Всего из квартир вывели 20 человек.

В доме на улице Ленина загорелась проводкаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К несчастью, не обошлось без пострадавших. В результате происшествия пострадал маленький ребенок. Малыш 2019 года рождения отравился продуктами горения, сейчас он находится в областной детской больнице.

Предположительно, пожар начался с распределительного электрощита. Из-за чего загорелась проводка, теперь предстоит установить экспертам. Как удалось выяснить, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU