2019-07-08T12:07:42+03:00
Общество

В Липецке черная иномарка проехала на красный

Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Черная иномарка проехала на красный в ЛипецкеЧерная иномарка проехала на красный в ЛипецкеФото: скрин с видео
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В объектив видеорегистратора вновь попал факт грубого нарушения правил дорожного движения. Липчанин снял, как черная иномарка промчалась на красный сигнал светофора. Это произошло в минувшее воскресенье, 7 июля, на улице Стаханова - в новых микрорайонах Липецка.

Автор видео остановился перед пешеходным переходом, когда загорелся красный. Липчане перешли часть дороги. Когда до зеленого сигнала оставалось 7 секунд, через "зебру" проехал водитель на черной иномарке. Судя по всему, он очень спешил и подождать несколько секунд он не мог. К счастью, пешеходы уже успели дойти до тротуара.

Напомним, что проезд на красный сигнал светофора карается штрафом либо лишением прав.

В Липецке черная иномарка проехала на красный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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