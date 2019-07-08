2019-07-08T19:29:41+03:00
Общество

Во вторник 5 улиц Липецка останутся без света, 4 - без холодной воды

Советуем заранее запастись питьевой водой
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке очередные отключения света и водыВ Липецке очередные отключения света и водыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 9 июля, в некоторых домах Липецка отключат электричество и воду. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", на инженерных сетях проведут ремонтные работы.

С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Ковалева, 99; Шуминского,15; Совхозная; проезд Цветочный. С 9 утра на 2 часа электроэнергию отключат в домах 7-16 по улице Центральная. С 10 утра до часа дня свет отключат в домах №17-19 по улице Центральная и в поликлинике №9.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по следующим адресам: улица Карла Маркса, 2; 25; 27; 31; владение 9; владение 29; строение 2 и 7; Первомайская, 2; Салтыкова-Щедрина, 1; строение 1; площадь Петра Великого, 2; 3; 7.

Советуем заранее запастись питьевой водой. По всем интересующим вопросам обращаться в диспетчерскую по номерам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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