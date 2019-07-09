2019-07-09T08:57:29+03:00
Происшествия

Под Липецком иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево

Водителя с травмами госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком иномарка вылетела в кюветПод Липецком иномарка вылетела в кюветФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 1 573 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, 8 водителей сели за руль в нетрезвом виде. 39 человек не стали пристегиваться во время движения. 1 274 раза водители превысили допустимую скорость. Произошло 30 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 9 июля, на улице Гагарина в Липецке столкнулись иномарки. ЗАЗ "Шанс" врезался в "Ауди". Пострадала 29-летняя пассажирка. Женщина получила травму.

В селе Боринское 36-летняя автоледи за рулем "Лада-Гранда" наехала на 61-летнюю женщину. Пешеход получил травмы.

Еще одно ДТП случилось на трассе Липецк - Усмань Грязинского района. Там автомобиль "Дэу-Нексия" вылетел в кювет, где врезался в дерево. По предварительным данным, 44-летний водитель легковушки не справился с управлением. Мужчину с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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