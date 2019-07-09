Бурый фонтан, забивший из-под земли в Липецке, не из канализации

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-09T11:23:44+03:00

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Неприятный сюрприз ждал этим утром, 9 июля, липчан, проживающих по улице Липовской. Возле дома №4/3 из люка забил фонтан. По словам автора видео, поток воды взмывал до 3 этажа. После вода подозрительного цвета залила всю улицу. Липчанка на видео уверяла, что это фекалии. Однако, ее слова опровергли энергетики.

В Липецке из-под земли забил фонтан.Поток воды взмывал до 3 этажа

- Мы проводим гидравлические испытания, которые и предназначены, чтобы выявлять слабые участки тепловой сети, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе Липецкого филиала "Квадры". - Слабый участок выявили, теперь приступаем к ремонтным работам. На жителях это никак не отразится, так как у них уже отключена вода из-за испытаний. Цвет воды темный, так как она смешалась с землей.

В Липецке по улице Липовской полилась вода подозрительного цвета.В городе из-под земли забил фонтан

В Липецке забил фонтан: липчан напугал бурый цвет воды.Местные жители решили, что по улице разлилась вода с фекалиями. Однако, энергетики опровергли эту информацию

ИСТОЧНИК KP.RU