Липчане примут участие в крупном байк-фестивале

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-09T11:52:37+03:00

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Липецкие фанаты рока и байков собираются на 21-ый фестиваль мотоциклов и музыки, который пройдет в Краснодарском крае с 1 по 4 августа. Один из жителей нашего города Сергей Молотов участвует в конкурсе «Самый красивый байк фестиваля». Обладатель железного коня Harley-Davidson Softail Custom одержал победу в отборочном этапе второй группы. Финал конкурса начнется очень скоро. Главный приз - абонемент на 4 дня на один из главных байк-фестивалей страны.

Как говорит Сергей, он планирует ехать на фестиваль вместе с друзьями на пяти мотоциклах, но если выиграет конкурс, то возьмет еще больше знакомых.

За все дни фестиваля на Полуострове Свободы выступит более 60 музыкальных коллективов как российских, так и зарубежных. Также впервые на фестивале будут установлены 3 сцены: Главная, Пляжная и Акустическая.

На сцене выступят такие артисты как: ДДТ, The RASMUS, LUMEN, LOUNA, NOIZE MC, ANACONDAZ, ANIMAL ДЖАZ и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU