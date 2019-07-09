2019-07-09T12:46:44+03:00
Общество

В День города в Липецк приедут артисты Black Star

Они выступят на молодежном фестивале, который состоится на Липецком городище
Юлия КЛЮЕВА
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День города в Липецке отметят с размахомДень города в Липецке отметят с размахомФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этом году липчане отпразднуют День города с небывалым размахом. 19 и 20 июля в областном центре пройдет множество интересных мероприятий: этнофестиваль "Липецкое городище", танцевальный баттл, авиашоу, световое шоу, водный парад, фестиваль воздухоплавания "Над нашими домами" и другие активности. Организаторы уверяют, скучать точно не придется. Ведь для жителей города подготовили музыкальный сюрприз.

В Липецк приедут четыре артиста лейбла Black Star - Клава Кока, Натан, Ternovoy и ARS-N. Они выступят на молодежном фестивале, который состоится 19 июля на Липецком городище, в рамках празднования Дня города. Мероприятие стартует в 19.00 и продлится до 22.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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