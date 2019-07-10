2019-07-10T09:21:07+03:00
Происшествия

Ночью 60 сотрудников МЧС тушили опасный пожар на НЛМК

Пожар вспыхнул на территории цеха динамной стали [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Повышенный ранг сняли в 4.17 утраПовышенный ранг сняли в 4.17 утраФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Опасный пожар вспыхнул этой ночью, 10 июля, на территории металлургического комбината в Липецке. Там на территории цеха динамной стали загорелась проводка. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 2.05 ночи. Пожару присвоили повышенный ранг.

На место тут же выехали 16 отделений пожарных и спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, всего в ликвидации пожара принимали участие 60 сотрудников и 15 единиц техники.

Комментарий МЧС по пожару на НЛМК.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

По прибытию пожарные выяснили, что горит кабельканал электропроводки электропомещения цеха динамной стали прокатного отделения ПАО НЛМК. С огнем боролись больше часа. В 2.50 утра сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар. И только в 3.15 утра спасатели и пожарные ликвидировали открытый огонь. Повышенный ранг пожара сняли в 4.17 утра.

По данным спасателей, очаг возгорания находился в подвальном помещении, площадь очага составила 10 м2. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

По уточненной информации, как сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС РОССИИ по Липецкой области Сергей Хахти, пожар полностью ликвидировали в 7.55 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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