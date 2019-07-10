В Липецке женщина на «Мерседесе» протаранила «Лансер» на встречной

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-10T09:39:44+03:00

За сутки на дорогах области в трех авариях пострадали 6 человек

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Серьезная авария произошла минувшим вечером, в 19.10, на объездной трассе обход Липецка. Там не справилась с управлением 40-летняя женщина за рулем «Мерседес Бенц». Машину вынесло на встречную, где она протаранила «Митсубиси Лансер», за рулем которого был 43-летний водитель. В этой аварии пострадали оба водителя, наиболее серьезные травмы получила женщина, ее положили в больницу, второму водителю госпитализация не потребовалась.

Еще одно ДТП с участием «Мерседеса» случилось в 21.00 на улице Московской в Липецке. В немецкую иномарку въехал 44-летний водитель «Киа Рио». В этой аварии пострадал 29-летний водитель «Мерседеса», врачи оказали ему помощь и отпустили.

А в Грязинском районе из-за не включенного поворотника пострадали 3 человека. Все произошло в 16.45 на трассе Орел-Тамбов. По предварительным данным ГИБДД, 66-летний водитель «Ниссан Альмера» не включил сигнал поворота, что привело к столкновению с «Ладой Вестой», за рулем которой был 59-летний мужчина. В итоге пострадали водитель и два пассажира отечественной легковушки.

Всего за сутки на дорогах региона в трех авариях пострадали 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU