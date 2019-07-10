2019-07-10T09:39:44+03:00
Происшествия

В Липецке женщина на «Мерседесе» протаранила «Лансер» на встречной

За сутки на дорогах области в трех авариях пострадали 6 человек
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
3 человека пострадали из-за не включенного поворотника3 человека пострадали из-за не включенного поворотникаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла минувшим вечером, в 19.10, на объездной трассе обход Липецка. Там не справилась с управлением 40-летняя женщина за рулем «Мерседес Бенц». Машину вынесло на встречную, где она протаранила «Митсубиси Лансер», за рулем которого был 43-летний водитель. В этой аварии пострадали оба водителя, наиболее серьезные травмы получила женщина, ее положили в больницу, второму водителю госпитализация не потребовалась.

Еще одно ДТП с участием «Мерседеса» случилось в 21.00 на улице Московской в Липецке. В немецкую иномарку въехал 44-летний водитель «Киа Рио». В этой аварии пострадал 29-летний водитель «Мерседеса», врачи оказали ему помощь и отпустили.

А в Грязинском районе из-за не включенного поворотника пострадали 3 человека. Все произошло в 16.45 на трассе Орел-Тамбов. По предварительным данным ГИБДД, 66-летний водитель «Ниссан Альмера» не включил сигнал поворота, что привело к столкновению с «Ладой Вестой», за рулем которой был 59-летний мужчина. В итоге пострадали водитель и два пассажира отечественной легковушки.

Всего за сутки на дорогах региона в трех авариях пострадали 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
Успейте получить субсидию до полумиллиона рублей на развитие бизнеса в Липецке
Под Липецком угонщик разбил «Ладу Ларгус Кросс»
В Липецке у женщины в МФЦ украли сумку с деньгами
В Липецке автоинспекторы проверяли, как водители пропускают машины спецслужб
Ночью 60 сотрудников МЧС тушили опасный пожар на НЛМК
В Липецке убийца получил 14 лет особого режима за смерть полуторагодовалого ребенка
Два липецких политика вошли в топ-100 богатейших госслужащих России
В День города в Липецке пройдет фестиваль воздушных шаров
В Липецке стартовала акция "Летнее чтение"
В День города в Липецк приедут артисты Black Star
На Липецк надвигается непогода: ливни, грозы и сильный ветер
Липчане примут участие в крупном байк-фестивале
Бурый фонтан, забивший из-под земли в Липецке, не из канализации
В Липецке на улице Папина снесут 9 столбов и расширят дорогу
В Липецке наркодилер и вор промышляли кражами велосипедов
Под Липецком пропал 70-летний хромой пенсионер
Под Липецком иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без света, 4 - без холодной воды
В Липецке браконьер сетью выловил рыбы на 30000 рублей
В зоопарке Липецка родился 10-ый зубренок
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза