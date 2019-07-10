Синод назначил нового главу Липецкой митрополии

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-10T14:33:08+03:00

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В минувший вторник, 9 июля, на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви удовлетворили прошение митрополита Никона о почислении его на покой, так как ему уже исполнилось 75 лет. Митрополит Никон отправится в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Будет получать содержание от Липецкого епархиального управления. Теперь главной Липецкой митрополии назначили митрополита Истринского Арсения, первого викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Митрополит Липецкий и Задонский Арсения родился 3 марта 1955 года в поселке Востряково Домодедовского района Московской области. В 1979 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1983 году – Московскую духовную академию. Пострижен в монашество 30 сентября 1989 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 2014 года возведен в сан митрополита. А в 2015 году включен в состав Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU