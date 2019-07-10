Липчанин сбывал фальшивые деньги и обманывал банкоматы

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-10T16:45:33+03:00

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В Липецке будут судить профессионального афериста, который успел попробовать себя в разных направлениях криминального «заработка». 35-летний комбинатор начал с фальшивых денег. В апреле 2018 года намерено купил 10 поддельных купюр достоинством 5000 рублей. Под видом добросовестного покупателя, мужчина умело подсовывал продавцам фальшивки, расплачиваясь за товар. Липчанину удалось сбыть две бумаги, пока его не поймала полиция. Пришлось во всем сознаться.

В октябре того же года, мужчина несколько раз обманул банк. С помощью нехитрых манипуляций он делал вид, что вносит на счет деньги через банкомат и таким путем обманывал купюроприемник. Затем жаловался в банк на сбой системы и ему «возвращали» деньги. И так пять раз. Таким путем липчанин получил 25 000 рублей. Но и тут вычислила полиция.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по статьям «кража с банковского счета» и сбыт поддельных денег – статьи 158 и 186 УК. Сейчас дело передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU