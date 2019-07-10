2019-07-10T18:52:12+03:00
Общество

В Липецк приехал завод, асфальт которого появится на проспекте Победы и улице Космонавтов

Перед началом работ материал проверят в лаборатории
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк приехал завод, асфальт которого появится на проспекте Победы и улице КосмонавтовВ Липецк приехал завод, асфальт которого появится на проспекте Победы и улице КосмонавтовФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Асфальт для проспекта Победы и улицы Космонавтов будут производить под Липецком. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Мобильный завод уже «приехал» в областной центр. Производственный комплекс расположился в районе Северного Рудника.

Каждый элемент конструкции завода установлен на автомобильный прицеп. На сборку и наладку комплекса нужно около 3 недель. Для обслуживания завода достаточно 12 специалистов. В час здесь можно приготовить до 160 тонн асфальтобетонной смеси, в том числе современный щебеночно-мастичный асфальт. Несомненный плюс передвижного завода в том, что материал оперативно доставляется на место работ. Смесь «живет» около 5 часов. А в данном случае ее можно привезти за полчаса. Так, качество асфальта будет выше.

Кстати, перед началом работ асфальт проверят в лаборатории. Специалисты оценят его уплотнение, водонасыщение, прочность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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