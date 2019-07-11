СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-11T09:28:34+03:00

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, никто из людей не пострадал [фото, видео]

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Этим утром, 11 июля, в Липецке произошла авария. Возле дома №56 по улице Стаханова столкнулись "Пежо" и "Вольво". От удара последнюю отбросило на бордюр. "Вольво" задел столб. Автомобиль загорелся.

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с "Пежо".vk.com/myregion48

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествие прибыло отделение пожарно-спасательной части. Пожарные ликвидировали огонь в 7.41. К счастью, в ДТП никто не пострадал. В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Липчанам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В случае происшествия обращаться по номеру "112".

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой.

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU