В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой
Этим утром, 11 июля, в Липецке произошла авария. Возле дома №56 по улице Стаханова столкнулись "Пежо" и "Вольво". От удара последнюю отбросило на бордюр. "Вольво" задел столб. Автомобиль загорелся.
В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с "Пежо".vk.com/myregion48
В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествие прибыло отделение пожарно-спасательной части. Пожарные ликвидировали огонь в 7.41. К счастью, в ДТП никто не пострадал. В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.
В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Липчанам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В случае происшествия обращаться по номеру "112".
В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой.
В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
ИСТОЧНИК KP.RU