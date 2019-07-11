2019-07-11T09:28:34+03:00
Происшествия

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой

К счастью, никто из людей не пострадал [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркойВ Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

Этим утром, 11 июля, в Липецке произошла авария. Возле дома №56 по улице Стаханова столкнулись "Пежо" и "Вольво". От удара последнюю отбросило на бордюр. "Вольво" задел столб. Автомобиль загорелся.

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с "Пежо".vk.com/myregion48

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на место происшествие прибыло отделение пожарно-спасательной части. Пожарные ликвидировали огонь в 7.41. К счастью, в ДТП никто не пострадал. В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Липчанам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В случае происшествия обращаться по номеру "112".

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой.

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанин оплатил 11 штрафов ГИБДД, чтобы не расставаться с телефизором
В лагере под Липецком школьнице травмировали глаз: полиция проводит проверку
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
Первый скейт-парк в Липецке обещают открыть в День города
В Липецке 8 отделений огнеборцев тушили пожар на складе со спиртом
В Липецке бухгалтер забрал себе миллион, полученный фирмой по ошибке
Под Липецком "ВАЗ" вылетел на обочину и сбил 13-летнего мальчика
В четверг 10 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды
В Липецк приехал завод, асфальт которого появится на проспекте Победы и улице Космонавтов
Под Липецком ребята раскатывали пожарные рукава и изучали пожарную машину
В Турции липчанина насмерть сбил автобус
Москвичка в Липецке украла выручку магазина более 800 000 рублей
Липчанин сбывал фальшивые деньги и обманывал банкоматы
Игорь Артамонов: «Необходимо увеличить финансирование НКО»
Подготовка школ и детсадов к учебному году активно идет в Липецкой области
Голого мужчину сняли с памятника полицейские под Липецком
Коту-рыболову из Липецкого зоопарка подарили игрушки
Синод назначил нового главу Липецкой митрополии
Пьяный дальнобойщик из Липецка получил 5 лет за смертельное ДТП в Тамбове
НЛМК поздравил одаренных юных спортсменов
На трассе под Липецком «Москвич» влетел в ограждение
МЧС предупреждает: в Липецке гроза и порывы ветра до 16 м/с
Утром в Липецке эвакуировали «Ривьеру»
Восторг и сотни фото: огненное небо на закате поразило липчан
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
Успейте получить субсидию до полумиллиона рублей на развитие бизнеса в Липецке
Под Липецком угонщик разбил «Ладу Ларгус Кросс»