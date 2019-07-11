2019-07-11T09:20:53+03:00
Происшествия

Под Липецком "ВАЗ" вылетел на обочину и сбил 13-летнего мальчика

Пешехода доставили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке сбили 13-летнего пешеходаВ Липецке сбили 13-летнего пешеходаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 667 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, 4 водителей не побоялись сесть за руль пьяными. 62 человека не пристегнулись во время движения. 1 290 раз водители нарушили скоростной режим. Также произошло 36 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 10 июля, ДТП случилось в Становлянском районе. Там на автодороге "Соловьево-Бродки-Красная Пальна" водитель "ВАЗ-21150" вылетел на обочину. Под колеса машины попал 13-летний пешеход. Мальчика доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель автомобиля не учел скорость движения и дорожные условия. Окончательную причину аварии установят в ходе административного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанин оплатил 11 штрафов ГИБДД, чтобы не расставаться с телефизором
В лагере под Липецком школьнице травмировали глаз: полиция проводит проверку
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
Первый скейт-парк в Липецке обещают открыть в День города
В Липецке 8 отделений огнеборцев тушили пожар на складе со спиртом
В Липецке бухгалтер забрал себе миллион, полученный фирмой по ошибке
В Липецке "Вольво" загорелся после столкновения с иномаркой
В четверг 10 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды
В Липецк приехал завод, асфальт которого появится на проспекте Победы и улице Космонавтов
Под Липецком ребята раскатывали пожарные рукава и изучали пожарную машину
В Турции липчанина насмерть сбил автобус
Москвичка в Липецке украла выручку магазина более 800 000 рублей
Липчанин сбывал фальшивые деньги и обманывал банкоматы
Игорь Артамонов: «Необходимо увеличить финансирование НКО»
Подготовка школ и детсадов к учебному году активно идет в Липецкой области
Голого мужчину сняли с памятника полицейские под Липецком
Коту-рыболову из Липецкого зоопарка подарили игрушки
Синод назначил нового главу Липецкой митрополии
Пьяный дальнобойщик из Липецка получил 5 лет за смертельное ДТП в Тамбове
НЛМК поздравил одаренных юных спортсменов
На трассе под Липецком «Москвич» влетел в ограждение
МЧС предупреждает: в Липецке гроза и порывы ветра до 16 м/с
Утром в Липецке эвакуировали «Ривьеру»
Восторг и сотни фото: огненное небо на закате поразило липчан
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
Успейте получить субсидию до полумиллиона рублей на развитие бизнеса в Липецке
Под Липецком угонщик разбил «Ладу Ларгус Кросс»