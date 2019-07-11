Под Липецком "ВАЗ" вылетел на обочину и сбил 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-11T09:20:53+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 667 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, 4 водителей не побоялись сесть за руль пьяными. 62 человека не пристегнулись во время движения. 1 290 раз водители нарушили скоростной режим. Также произошло 36 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 10 июля, ДТП случилось в Становлянском районе. Там на автодороге "Соловьево-Бродки-Красная Пальна" водитель "ВАЗ-21150" вылетел на обочину. Под колеса машины попал 13-летний пешеход. Мальчика доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель автомобиля не учел скорость движения и дорожные условия. Окончательную причину аварии установят в ходе административного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU