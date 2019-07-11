В Липецке 8 отделений огнеборцев тушили пожар на складе со спиртом

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-11T10:57:03+03:00

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В минувшую среду, 10 июля, в Липецке вспыхнул пожар на складе со спиртом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании по улице Инженерная, 5 поступило спасателям в 10.19. На место выехали подразделения пожарно-спасательных частей областного центра.

Оказалось, что на складе вспыхнули резервуары с горючей жидкостью на открытой площадке. Пришлось привлечь дополнительные силы, так как возгорания, происходящие в резервуарах, более продолжительные. И требуют большое количество средств для ликвидации.

Так, на месте происшествия работало 8 отделений огнеборцев. Эвакуировано 15 человек. Пожарные справились с огнем и не допустили его переход на соседние строения.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU