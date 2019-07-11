МЧС предупреждает липчан о грозе и сильном ветре
Непогода снова обрушится на Липецк. Об этом липчан предупреждают спасатели. В этот четверг, 11 июля, в ближайшие 1-3 часа в Липецке и области ожидается гроза. А также усиление юго-западного ветра. Во время непогоды порывы могут достигать 15 м/с.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, во время грозы в доме следует отключить все бытовые электроприборы. Не пользоваться телефоном, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Оказавшись на улице, скорее спрятаться в магазине или жилом доме. Переждать грозу можно в автобмобиле. А вот велосипед или мотоцикл в непогоду представляют опасность. Во время грозы от них лучше отойти подальше - на расстояние не менее 30 метров.
В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".
ИСТОЧНИК KP.RU