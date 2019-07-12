Суд оштрафовал москвичку на 50000 рублей за взятку автоинспектору под Липецком

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-12T14:45:10+03:00

Женщина пыталась «отмазать» своего сожителя, севшего за руль пьяным и без прав

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В этом году 10 мая мужчину, лишенного прав, в Липецкой области остановили сотрудники ДПС. Оказалось, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов отсутствовало ОСАГО.

Чтобы избежать наказания, находившаяся в салоне женщина – жительница Москвы, предложила сотрудника ДПС взятку. Москвичка положила в карман куртки инспектора тысячу рублей, пообещав еще 14 тыс. привезти в течение дня. К удивлению женщины, инспектор отказался от взятки.

В отношении москвички возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, с.3 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия». Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, москвичка признала свою вину еще на стадии предварительного следствия и раскаялась в содеянном.

Суд признал женщину виновной в преступлении. Ее оштрафовали на 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU