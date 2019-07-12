В Липецке 6 улиц останутся без света из-за опиловки деревьев

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-12T17:33:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 июля, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в домах №1; 2; 6-9; 15-16а; 17; 22-26 по улице Студенческий городок.

А в понедельник, 15 июля, с 9 утра до полуночи без воды останутся жители 16, 20, 21, 25 микрорайонов, а также улиц Советская, 8 Марта, Горького, Неделина, Первомайская, Толстого, проспекта Победы, 134/1.

Также в понедельник с 8 утра до 5 часов вечера отключат свет в областном центре по адресам: улица Бригадная, Ладыгина, Локомотивная, Череповецкая, Шаумяна, Писарева. Там будут опиливать деревья.

В АО «ЛГЭК» напоминают, подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Все подробности по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU