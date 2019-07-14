2019-07-14T18:24:12+03:00
Общество

Московские трамваи начнут курсировать по Липецку 15 июля

Транспорт выйдет на маршруты №1 и №5
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба администрации Липецка.фото: пресс-служба администрации Липецка.
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15 июля трамваи, ранее эксплуатируемые в Москве, выйдут на маршрут в Липецке. Два вагона подготовлены к работе на линии и уже прошли тестовую обкатку. В понедельник один из них пойдет по маршруту № 1, второй - на маршрут № 5. Ко дню города планируется выход еще двух вагонов, до конца августа - еще четырех.

Напомним, в апреле в Липецк доставили 12 четырехосных трамвайных вагонов 71-619К, которые ранее эксплуатировались в столице. Вагоны произвели на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в период с 2002 по 2005 годы. То есть их возраст составляет от 14 до 17 лет, а средний возраст липецкого трамвайного парка - 29,5 лет. Трамваи из Москвы передали на безвозмездной основе в рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между столицей и Липецкой областью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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