2019-07-14T18:41:34+03:00
Общество

Молодого липчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за сбыт сильнодействующих веществ

16 гр незаконного препарата парень продал за три с половиной тысячи
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Советский районный суд признали виновным 23-летнего липчанина в незаконном сбыте сильнодействующего вещества, которое не является наркотическим, в крупном размере.

В поле зрения полицейских подсудимый попал в марте этого года. Стражи порядка зафиксировали факт сбыта 16 г препарата за три с половиной тысячи рублей. Силовики возбудили уголовное дело. Молодой человек признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В итоге суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Как сообщают в областной прокуратуре, незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотиками и психотропными препаратами (либо оборудования для изготовления) наказываются штрафом в размере до 40 тысяч рублей либо обязательными работами - до 360 часов, либо исправительными работами до года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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