2019-07-15T10:40:55+03:00
Происшествия

Под Липецком автоледи на "Шкоде" насмерть сбила пешехода

Мужчина шел по проезжей части
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком насмерть сбили пешеходаПод Липецком насмерть сбили пешеходаФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие выходные на дорогах Липецкой области выявлено 4 504 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, 12 водителей сели пьяными за руль. 164 человека не пристегнулись во время движения. 3 601 раз водители превысили скорость. Также произошло 77 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В пятницу, 12 июля, в Липецке на улице Ферросплавной "Хендай" влетел в "Ладу Калину", а после врезался в "Лексус". Пострадали водитель и пассажирка отечественного автомобиля. Они получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили.

В субботу, 13 июля, на платном участке траммы М4 "Дон" в Задонском районе женщина за рулем "Шкоды" сбила 49-летнего мужчину, шедшего по проезжей части в попутном направлении. Пешеход скончался на месте.

В тот же день в Грязях "Сузуки" столкнулся с 8-летним велосипедистом. Мальчик получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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