2019-07-15T12:17:19+03:00
Происшествия

Браконьерам, поставимшим сети в Дону под Липецком, грозит статья

Запрещенные орудия лова нашли в границах природного заказника "Задонский"
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком орудуют браконьерыПод Липецком орудуют браконьерыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В июне на реке Дон в границах природного зоолического заказника "Задонский" Липецкой области неизвестные поставили лесковые рыболовные сети. Сотрудники прокуратуры выявили 3 факта незаконной добычи водных биологических ресурсов. Напомним, что вылов рыб запрещенными орудиями на особо охраняемой территории - деяние уголовно наказуемое. Но пока браконьеров, что орудуют в Задонском районе, поймать не удалось.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному факту возбуждено и расследуется 3 уголовных дела по п."б", "г", ч. 1 ст.256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Наказание по статье - штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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