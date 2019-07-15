Под Липецком ДТП с грузовиками и легковушкой загорелась бетономешалка

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-15T16:03:47+03:00

Под Липецком в районе Ситовки столкнулись грузовики и легковушка: погиб мужчина Фото: скрин с видео

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Страшная авария произошла в этот понедельник, 15 юиля, под Липецком. В районе села Ситовка столкнулись КамАЗ (бетономешалка), "Shacman" и "Киа Рио". Причем бетономешалка и "Shacman" столкнулись лоб в лоб. Больше всех повезло легковушке - она вылетела на обочину. От удара опрокинулась машина-бетономешалка. После чего большегруз загорелся.

- На месте тушения пожара находится пожарно-спасательная часть №7 и пожарно-спасательный пост, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. - Пожарным удалось предотвратить возгорание топливных баков второго грузового автомобиля.

Как стало известно "КП-Липецк", в ДТП погиб водитель КамАЗа.

Напомним, в случае происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Под Липецком в районе Ситовки столкнулись грузовики и легковушка: погиб мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU