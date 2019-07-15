В Липецке на неделю поставили контейнер по приему старых батареек

15 Июль 19:10 2019-07-15T19:10:39+03:00

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Липецк присоединился к акции по безлимитному сбору батареек. Специальный контейнер появился у дома 1В на улице Неделина. Туда можно нести отслужившие свой срок любые старые батарейки. Всего в этой акции по нацпроекту «Экология» участвуют 35 городов. Но контейнер простоит в городе только неделю. После собранные батарейки отправят на переработку.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в конце года такие контейнеры будут стоять постоянно. Точки приема должны открыться по следующим адресам: Ушинского,16; Гагарина, 13; Студеновская, 15; Липовская, 5; 8 марта, 9; Космонавтов, 30; Гагарина, 100; проспект 60 лет СССР, 20 Б.

По данным городского отдела охраны окружающей среды, с 2012 года в Липецке накопилось 4 тонны батареек. Раньше их нужно было отвозить на утилизацию в Челябинск, что стоило денег. Теперь тратить средства из казны не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU