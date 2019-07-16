2019-07-16T17:54:49+03:00
Общество

В среду в Липецке до +26, дожди и грозы

В некоторых районах области возможен град
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
На Липецк снова надвигается непогода. Где же лето???На Липецк снова надвигается непогода. Где же лето???Фото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 17 июля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой, а в отдельных районах умеренный дождь. Температура воздуха составит 10-15 градусов выше ноля.

В светлое время суток в регионе прогреется до +26 градусов. Днем умеренные, местами сильные дожди. Возможны грозы, а в отдельных районах град. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Во время непогоды порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 742 мм рт.ст.

В четверг, 18 июля, в Липецке переменная облачность. Ночью столбик термометра покажет около 15 градусов тепла. Днем максимум до 24 градусов выше ноля. Утро будет солнечным, а после полудня синоптики обещают дождь. Ветер юго-западный 8-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Артамонов: «Все споры будут решаться исключительно в правовом поле»
Лучшие сельскохозяйственные кооперативы работают в Липецкой области
В среду 16 улиц Липецка останутся без света, 5 - без воды
Присяжные признали невиновным липецкого пенсионера в расстреле рыбаков
Мэр Ельца Сергей Панов ушел в отставку
Липчанин получил условный срок за поджег «Тойоты» за 1.5 млн. рублей
Из-за празднования Дня города в Липецке будут три дня перекрывать улицы
Под Липецком возле Борино перевернулась Газель с фруктами
Под Липецком в кювет вылетел "Мерседес": водитель погиб
Страшное ДТП под Липецком: "Шакман" въехал в "Киа" и вылетел на встречку
В Липецке перекроют часть улицы Ильича на ЛТЗ
В уголовное дело, где муж убил жену, ее 7-летнего сына и изрезал 4-летнюю дочь, вмешалась прокуратура
Подросток угнал чужой мопед в Липецке
В Липецке на неделю поставили контейнер по приему старых батареек
В Липецке будут судить пенсионера, который застрелил двоих рыбаков
После драки на дороге в Липецке водителя увезли в багажнике и насильно влили водку
Во время празднования Дня города в Липецке перекроют часть дорог
В коттеджных поселках Липецкой области появился скоростной мобильный интернет
Под Липецком ДТП с грузовиками и легковушкой загорелась бетономешалка
В Липецке состоится выездное совещание по реализации проектов Фонда соцстраха РФ
Бизнесмены просят создать в Липецке информационный портал о предпринимательстве
Браконьерам, поставимшим сети в Дону под Липецком, грозит статья
В Липецке дважды за неделю запретят продавать алкоголь