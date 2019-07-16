В среду в Липецке до +26, дожди и грозы
В среду, 17 июля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой, а в отдельных районах умеренный дождь. Температура воздуха составит 10-15 градусов выше ноля.
В светлое время суток в регионе прогреется до +26 градусов. Днем умеренные, местами сильные дожди. Возможны грозы, а в отдельных районах град. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Во время непогоды порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 742 мм рт.ст.
В четверг, 18 июля, в Липецке переменная облачность. Ночью столбик термометра покажет около 15 градусов тепла. Днем максимум до 24 градусов выше ноля. Утро будет солнечным, а после полудня синоптики обещают дождь. Ветер юго-западный 8-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU