В среду в Липецке до +26, дожди и грозы

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-16T17:54:49+03:00

На Липецк снова надвигается непогода. Где же лето??? Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В среду, 17 июля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой, а в отдельных районах умеренный дождь. Температура воздуха составит 10-15 градусов выше ноля.

В светлое время суток в регионе прогреется до +26 градусов. Днем умеренные, местами сильные дожди. Возможны грозы, а в отдельных районах град. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Во время непогоды порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 742 мм рт.ст.

В четверг, 18 июля, в Липецке переменная облачность. Ночью столбик термометра покажет около 15 градусов тепла. Днем максимум до 24 градусов выше ноля. Утро будет солнечным, а после полудня синоптики обещают дождь. Ветер юго-западный 8-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU