Пять машин столкнулись утром в центре Липецка

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-17T09:31:04+03:00

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Серьезная авария произошла этим утром, 17 июля, на улице Карла Маркса в Липецке. Там напротив здания областного суда в сторону НЛМК столкнулись сразу пять автомобилей – «Мерседес», «Фольксваген», два «Пежо» и ВАЗ.

ДТП с участием 5 машин в Липецке.Авария произошла на улице Карла Маркса

На место прибыли МЧС, «Скорая» и сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие – кого-то увезли с места на «Скорой». Свидетели рассказывают, что массовую аварию спровоцировал водитель «четырнадцатой», который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Что произошло на самом деле и кто стал виновником аварии, предстоит выяснить автоинспекторам. Разбитые машины перегородили проезжую часть, поэтому на данном участке в утренние часы образовалась внушительная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU